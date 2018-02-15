В ООН рассказали, что самая богатая часть населения Земли облагается налогами по самой низкой ставке

CA-NEWS (CA) - Самая богатая часть населения Земли облагается налогами по самой низкой ставке, об этом в интервью Службе новостей ООН заявил директор Управления по финансированию развития Александр Трепелков.

«Конечно, налоговая политика, налоговые системы во всех странах разные, но все страны сходятся во мнении о том, что налоги могут и должны служить цели устранения или сокращения неравенства. И, действительно, есть очень много публикаций в прессе и в докладах международных организаций о том, что самая богатая часть населения Земли облагается налогом по самой низкой ставке», - заявил директор Управления по финансированию развития.

Представитель ООН подчеркнул, что налоги могут сыграть ключевую роль в мобилизации ресурсов для достижения Целей устойчивого развития. Он полагает, что все страны должны добиваться большей справедливости, прозрачности и эффективности в сфере налогов. А международное сообщество в целом должно оказывать поддержку развивающимся странам в этой сфере.

Директор Управления ООН по финансированию развития отметил, что во многих странах мира наблюдается огромный разрыв между богатыми и бедными. Многие эксперты предлагают изменить налоговую политику, в том числе облагать большими налогами богатых людей.

«Главный вопрос в том, чтобы помочь развивающимся странам поставить налоговую политику и налоговую администрацию на службу осуществлению Целей устойчивого развития. По подсчетам Международного банка и других международных организаций, нормальная доля налогов в валовом национальном продукте составляет около 25 процентов. В некоторых развитых странах она доходит до тридцати процентов. В большинстве развивающихся стран эта доля составляет менее пятнадцати процентов. Конечно, цель не в том, чтобы довести развивающиеся страны до уровня 25 – 30 процентов, но как ориентир всегда называется цифра 15 процентов ВНП», - сказал Александр Трепелков.

Он подчеркнул, что налоговые поступления помогут правительствам оказывать социальные услуги населению и добиваться достижения других Целей развития.

Напомним, на первой конференции под названием «Налоги и Цели устойчивого развития», которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Нью-Йорке, собрались представители международных организаций, дипломаты, банкиры, налоговики и представители гражданского общества со всего мира. По словам Трепелкова, встреча проходит под эгидой ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда и Организации экономического сотрудничества и развития.