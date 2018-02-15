Китай приступил к реализации проекта больших данных о Земле

CA-NEWS (CA) - Китай в понедельник, 12 февраля приступил к реализации научного проекта по большим данным о Земле, сообщила Академия наук Китая (АНК), сообщает Синьхуа.

Данный проект платформы облачного сервиса нацелен на создание открытого международного центра больших данных о Земле. Это один из 19 стратегических исследовательских проектов класса А, запущенных АНК с 2011 года.

Академик Института дистанционного зондирования и цифровой Земли при АНК, глава проекта Го Хуадун сказал, что этот проект будет интегрировать большие данные в области ресурсов, окружающей среды, биоразнообразия и экосистем для проведения исследований.

Проект стремится сделать прорывы в сфере наук о Земле, наук о жизни и связанных с ними дисциплин.

Как сообщается, в рамках проекта будет создан ряд научных платформ, таких как «Цифровые пояс и путь», «Панорама красивого Китая», «Цифровая Земля» и др.