РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Китай приступил к реализации проекта больших данных о Земле

CA-NEWS (CA) - Китай в понедельник, 12 февраля приступил к реализации научного проекта по большим данным о Земле, сообщила Академия наук Китая (АНК), сообщает Синьхуа.

Данный проект платформы облачного сервиса нацелен на создание открытого международного центра больших данных о Земле. Это один из 19 стратегических исследовательских проектов класса А, запущенных АНК с 2011 года.

Академик Института дистанционного зондирования и цифровой Земли при АНК, глава проекта Го Хуадун сказал, что этот проект будет интегрировать большие данные в области ресурсов, окружающей среды, биоразнообразия и экосистем для проведения исследований.

Проект стремится сделать прорывы в сфере наук о Земле, наук о жизни и связанных с ними дисциплин.

Как сообщается, в рамках проекта будет создан ряд научных платформ, таких как «Цифровые пояс и путь», «Панорама красивого Китая», «Цифровая Земля» и др.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×