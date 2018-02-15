Депутат Казахстана предлагает ужесточить наказание за оскорбление учителей

CA-NEWS (KZ) - Депутат сената парламента Казахстана Динар Нукетаева предлагает ужесточить наказание за оскорбление учителей. Об этом она сказала 15 февраля на заседании палаты.

Адресуя свой запрос на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, она отметила, что образ учителя превратился в безысходного человека с нарушенными правами.

«Недоверие к учителям возрастает с каждым днем, и поэтому для защиты авторитета учителей необходимо принять меры в поддержку учителей со стороны правительства. В России предлагается рассматривать насилие в отношении педагога, а также оскорбление его достоинства рассматривать как насилие над представителем власти. Хотелось бы, чтобы данный опыт был также применен в отношении наших учителей», - сказала парламентарий.

Также она считает необходимым запретить использование телефонов с видеокамерами и функцией подключения к Интернету во время учебного процесса.

Кроме того, Д.Нукетаева предложила ввести специальные льготы при приеме юношей на педагогические специальности в вузах. «Сегодня доля мужчин, работающих в образовательных учреждениях, составляет всего 18%. Есть мнение, что из-за этого ученики мужского пола будут вести себя по-девчачьи. В связи с этим, предлагаю рассмотреть специальные льготные механизмы при приеме юношей на педагогические специальности в вузах», - сказала депутат.