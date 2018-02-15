В Ташкенте инкассаторская машина врезалась в автобус, водитель автобуса погиб (фото)
- Узбекистан, происшествия
- 17:30, 15 февраля 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте, 15 февраля, примерно в 8:00 утра, на перекрестке м. Минор, произошло крупное ДТП с участием инкассаторского автомобиля и автобуса.
Как сообщает UzNews.uz, пассажирский автобус не пропустил инкассаторский автомобиль марки "КАМАЗ", в результате чего произошло ДТП.
В результате столкновения погиб 52-летний водитель автобуса марки Mercedes-Benz. Также, 5 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.
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