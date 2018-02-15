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  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте инкассаторская машина врезалась в автобус, водитель автобуса погиб (фото)

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте, 15 февраля, примерно в 8:00 утра, на перекрестке м. Минор, произошло крупное ДТП с участием инкассаторского автомобиля и автобуса.

Как сообщает UzNews.uz, пассажирский автобус не пропустил инкассаторский автомобиль марки "КАМАЗ", в результате чего произошло ДТП.

В результате столкновения погиб 52-летний водитель автобуса марки Mercedes-Benz. Также, 5 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

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