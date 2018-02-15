Спасатели вытащили 7 человек из под лавины на автодороге Душанбе-Худжанд

CA-NEWS (TJ) - Семь человек удалось вытащить сегодня, 15 февраля из под снежной лавины спасателям Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана на автодороге Душанбе-Худжанд, сообщает Авеста.

Как сообщил начальник пресс-центра КЧС РТ Умеда Юсуфи, 15 февраля в результате схода лавин на 69 км автодороги Душанбе-Худжанд спасателями КЧС в ходе проведения аварийно-спасательных работ удалось вытащить из-под толщи снега живыми семерых человек, которые направлялись на двух автомашинах из Худжанда в Душанбе.

Потерпевшим была оказана первая медицинская помощь, они доставлены в безопасный участок. Они отказались от госпитализации.

КЧС доводит до внимания граждан и гостей страны, что по данным Агентства по гидрометеорологии страны до 17 февраля ожидается выпадение осадков, в горных районах обильные.

На участках автодорог Душанбе-Худжанд, Душанбе-Ляхш, Душанбе-Тавильдара, Душанбе-Хорог-Мургаб, Хорог-Ишкашим ожидается гололедица, местами снежные заносы, а также сохраняется высокая степень опасности схода снежных лавин и камнепадов.

В этой связи, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.

Водителям при движении в горной местности или в лавиноопасных участках автодорог, необходимо строго соблюдать установленный интервал движения между автомобилями.