В Казахстане выберут самую красивую сотрудницу полиции (фото претенденток)

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане выберут самую красивую сотрудницу полиции.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, в фотоконкурсе «Леди «Полиция.кz» участвуют сотрудницы полиции различных регионов страны.

В МВД считают, что проведение конкурса повышает авторитет и престиж профессии полицейского, добросовестно исполняющего свой служебный долг, а также способствует укреплению семейных ценностей.

В настоящее время голосование проводится по 12 конкурсанткам, из них будут отобраны 6, среди которых редакционный совет выберет «Леди «Полиция.kz».

В канун 8 марта победительницу ждет награждение из рук министра.