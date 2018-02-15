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  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон недоволен работой многих спортивных федераций Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил неудовлетворенность тем, как ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, сообщила пресс-служба главы государства.

"Я хотел бы подчеркнуть, что достижения спортсменов Таджикистана, а также работа по пропаганде здорового образа жизни и внедрения спорта в массы, до сих пор являются неудовлетворительными", — сказал он, выступая на генассамблее Национального Олимпийского комитета страны, президентом которого он является.

По его словам, спортсмены Таджикистана принимают участие не во всех крупных международных турнирах или возвращаются без результатов.

"Одна из причин – неудовлетворительная работа многих спортивных федераций, которые существуют только на бумаге, а в действительности не проявляют никакой инициативы по подготовке профессиональных спортсменов и не обеспечивают их участие в международных соревнованиях. Во многих федерациях работают случайные люди. В итоге они перестали участвовать даже во внутренних соревнованиях", — заявил президент.

Рахмон сообщил, что ряд спортивных федераций не имеют своего рабочего кабинета, не выплачивают зарплату работникам и у них нет даже своего зала, где могли бы тренироваться спортсмены.

По его словам, квалификация многих тренеров, приглашаемых федерациями на работу, не отвечает требованиям, они сами нуждаются в повышении мастерства, что прежде всего видно в олимпийских видах спорта.

"Поэтому нужно больше организовывать курсы и семинары по повышению квалификации, а также приглашать профессиональных тренеров из-за рубежа", — отметил глава государства Эмомали Рахмон.

Он также отметил, что "нужно больше заниматься популяризацией спорта, здорового образа жизни".

"Спорт — лучший инструмент для представления государства и нации на международной арене", — сказал Рахмон.

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