В Астане ведется строительство 10 объектов образования на 10,8 тыс. мест

CA-NEWS (KZ) - В Астане ведется строительство 10 объектов образования на 10,8 тыс. мест.

Как сообщает пресс-служба акимата города, столичные школы подключены к широкополосному интернету на 100%. Обеспеченность школ кабинетами новой модификации составляет 85,2%.

Сегодня в городе функционируют 329 дошкольных организаций, в том числе детских садов – 282, государственных детских садов – 96, ведомственных детских садов – 2, частных детских садов – 184, мини-центров – 47.