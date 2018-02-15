В Астане ведется строительство 10 объектов образования на 10,8 тыс. мест
CA-NEWS (KZ) - В Астане ведется строительство 10 объектов образования на 10,8 тыс. мест.
Как сообщает пресс-служба акимата города, столичные школы подключены к широкополосному интернету на 100%. Обеспеченность школ кабинетами новой модификации составляет 85,2%.
Сегодня в городе функционируют 329 дошкольных организаций, в том числе детских садов – 282, государственных детских садов – 96, ведомственных детских садов – 2, частных детских садов – 184, мини-центров – 47.
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