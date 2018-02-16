В Узбекистане реализуют программу развития внутреннего туризма «Путешествуй по стране!»

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане реализуют программу развития внутреннего туризма «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!» (Путешествуй по Узбекистану!), в соответствии с которым в стране на регулярной основе будут организованы и проведены международные и республиканские велотуры и веломарафоны, а также турниры по туристскому походу по городом и другим местностям туристского значения.

Как сообщили в посольстве Узбекистана в Кыргызстане, в целях мотивации субъектов туристического сектора будет проведена ежегодная премия «Uzbekistan Tourism Industry Awards» с отдельными номинациями «Лучшая гостиница» (по категориям), «Лучший гостевой дом», «Лучший юртовый лагерь», «Лучший туроператор» и «Лучший гид» (по направлениям), «Лучшая транспортная организация», «Лучший пункт общественного питания», «Лучший блогер» и «Лучший журналист».

Для стимулирования внутренних туристских потоков будут приняты меры по снижению тарифов на пассажирские перевозки, введению более гибкой системы ценообразования и политики агентских продаж на все виды пассажирского транспорта.

С участием крупных промышленных предприятий прорабатывается вопрос организации индустриальных туров на промышленные предприятия, направленные на воспитание у подрастающего поколения духа патриотизма, ознакомление молодежи с их деятельностью с созданием соответствующих экспозиций, отражающих историю предприятия и технологические процессы, с предоставлением услуг экскурсовода, а также участие посетителей в отдельных технологических процессах с вручением памятных сертификатов.