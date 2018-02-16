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  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия празднует «Цагаан сар» Новый год по лунному календарю

CA-NEWS (MNG) - В Монголии с 15 февраля началось празднование Нового Года по лунному календарю. Праздник пройдет по 17 февраля.

Цагаан сар — так в Монголии на называют Новый год по лунному календарю, который празднуется в течение трех дней и каждый год выпадает на разные даты. Этот праздник для жителей Монголии является самым важным, традиционно его отмечают в кругу семьи.

Праздник «Цагаан сар» (Белый месяц) - Новый год по лунному календарю официально начинается с восходом солнца в первый день первого месяца весны по лунному летоисчислению. Время наступления Нового года совпадает с завершением наиболее сложного периода для монгольских скотоводов–зимовки скота и является символом начала весны и благополучного будущего. Название праздника дано неслучайно, оно означает «Белый месяц», то есть белый – монг. цагаан и месяц – монг. сар.

Важное место в традиционном праздновании встречи монгольского нового года занимают угощения, тавгийн идээ и ууц бараний крестец которые должны быть на столе в обязательном порядке. Тавгийн идээ представляют собой традиционные лаптевидной формы коржики - ул боов, которые кладут друг на друга в определенном порядке и число слоев должно быть как минимум 5 и больше - до 11, что зависит от возраста самого пожилого члена семьи.

В период празднования Цагаан сара Монголия также закрывает государственную границу с соседними Россией и Китаем.

Справка: Внук Чингисхана — хан Юаньской династии Хубилай перенёс время празднования Нового года с осени на конец зимы под влиянием китайской астрологии. Таким образом, монгольский Цаган Сар был приурочен к началу года по двенадцатилетнему циклу.

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