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  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Д.Тен не прошел в финал Игр в Пхенчхане

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский фигурист Денис Тен не прошел в финал зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

В короткой программе он набрал 70.12 баллов и занимает 25 место в общем зачете. Этого результата не хватило, чтобы квалифицироваться в финал Олимпиады и откатать произвольную программу, поскольку туда путевку получат только 24 фигуриста из 30 выступивших в короткой программе.

«Далеко не самый лучший прокат в моей карьере. Я горд тому факту, что мне все-таки удалось приехать в Пхенчхан, выступить здесь. В буквальном смысле, я засыпаю с болью в ногах. Каждый день у меня борьба, и я очень хотел приехать в Южную Корею. Очень рад оказаться здесь. Но к сожалению, не все получилось. Я постараюсь реабилитироваться в будущем. Это жизнь, я не опускаю руки, несмотря на сегодняшнее неудачное выступление. Впереди меня и остальных казахстанских спортсменов ждут большие достижения, победы», - прокомментировал свое выступление фигурист.

После короткой программы лидируют японцы Юзуру Ханю (111.68 баллов) и Шома Уно (104.17 баллов), а также россиянин Дмитрий Алиев (98.98 баллов).

Д.Тен стал единственным призером Олимпийских игр в Сочи в 2014 году от Казахстана. Тогда он завоевал бронзовую медаль.

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