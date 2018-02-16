Для нового здания посольства Таджикистана в Узбекистане будет выделен 1 га земли в Ташкенте

CA-NEWS (TJ) - В преддверии госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе власти Узбекистана выделят один гектар земли для строительства дипломатического представительства Таджикистана в Ташкенте, сообщает Азия Плюс.

«Земля будет выделена в центре Ташкента, а строительство здания посольства, жилого дома для таджикских дипломатов, других необходимых для диппредставительства объектов и благоустройства территории будут финансироваться за счет бюджета Таджикистана, - сообщает агентство.

Отмечается, что в ближайшее время в Душанбе также будет выделена земля для строительства посольства Узбекистана в Таджикистане.

В рамках госвизита Мирзиеева между Ташкентом и Душанбе будет подписано Соглашение о строительстве современной общеобразовательной школы и многопрофильной больницы в Таджикистане.

Государственный визит президента соседнего государства Шавката Мирзиёева в Таджикистан намечен в первых числах марта.