В госмагазинах Дашогузкого велаята ввели ограничения на продажу муки и хлеба

CA-NEWS (TM) - В этрапе Губадаг (бывший Тельманский район) Дашогузкого велаята ввели ограничения на продажу муки местного производства. В магазинах Минторга продают не более 5 кг муки в одни руки. 1 кг стоит 0,90 маната (3,5 манат за $1 по госкурсу)

Помимо муки, были введены ограничения на продажу хлеба. На человека продают не более 4 буханок. Перед пекарнями выстраиваются очереди из 30-40 человек.

Заметим, что для большинства семей 4 буханок хлеба в день вполне хватает и особых жалоб эти ограничения пока не вызывают.

Корреспонденты «Хроники Туркменистана» отмечают также, что хлеб теперь пекут из муки первого сорта, а не высшего как было ранее. Кроме того уменьшился объем одной буханки. Цена, однако, осталась на прежнем уровне – 0,60 маната.

Напомним, что ранее сообщалось о подорожании импортной муки. Это привело к тому, что жители страны начали массово закупать муку местного производства из страха, что ее стоимость также может вырасти.

В этом году в Туркменистане из запланированных 1 млн 600 тыс. тонн пшеницы был собран 1 млн. Все хякимы велаятов получили строгие выговоры «за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения договорных обязательств по производству пшеницы».