Власти Монголии оказали уважение старейшим гражданам страны по случаю празднования «Цагаан Сар»

CA-NEWS (MNG) - Власти Монголии 16 февраля оказали уважение представителям старейших граждан по случаю национального монгольского праздника «Цагаан Сар».

В этом году 9 представителей старейших граждан в возрасте от 80 до 106 лет были приняты в госрезиденции.

Почести были оказаны, согласно обычаям проведения национального праздника, бывшим видным государственным деятелям различной сферы, уважаемым ветеранам и старейшим гражданам.

Главы трех ветвей власти на церемонии тепло поздравил ветеранов с наступающим Новым годом по лунному календарю, поблагодарил их за многолетнюю плодотворную деятельность на благо страны.

Цагаан сар — так в Монголии на называют Новый год по лунному календарю, который празднуется в течение трех дней и каждый год выпадает на разные даты. Этот праздник для жителей Монголии является самым важным, традиционно его отмечают в кругу семьи.

Праздник «Цагаан сар» (Белый месяц) - Новый год по лунному календарю официально начинается с восходом солнца в первый день первого месяца весны по лунному летоисчислению. Время наступления Нового года совпадает с завершением наиболее сложного периода для монгольских скотоводов–зимовки скота и является символом начала весны и благополучного будущего. Название праздника дано неслучайно, оно означает «Белый месяц», то есть белый – монг. цагаан и месяц – монг. сар.