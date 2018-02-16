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  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Томске гражданин Узбекистана, зарезавший свою сожительницу, осужден на 9 лет

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Республики Узбекистан судом Томска приговорен к длительному лишению свободы за убийство молодой сожительницы, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Преступление было совершено в январе 2017 года. По данным следствия, 34-летний подсудимый, после ссоры со своей 23-летней гражданской супругой, взял нож и нанес им девушке удар в область груди. Пострадавшая от такого ранения скончалась на месте. После этого, мужчина стал наносить себе удары по телу другим ножом.

Как пояснил сам подсудимый, поводом к его действиям было намерение девушки уйти от него.

В итоге суд приговорил подсудимого к 9 годам колонии строго режима.

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