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  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В виртуальной приемной президента Узбекистана начали работу онлайн-консультанты

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 февраля текущего года запущена новая версия программной системы Виртуальной приемной Президента Республики Узбекистан. А с 15 февраля запущен в тестовом режиме модуль “Онлайн-консультант”, сообщает ИА "Жахон".

Заявители, посетив Виртуальную приемную Президента страны по адресу pm.gov.uz, могут связаться со специалистами интересующих их сфер и отраслей через модуль “Онлайн-консультант” и получить конкретные ответы. Вопросы, поступившие через модуль “Онлайн-консультант”, направляются консультантам соответствующих организаций и ведомств.

В настоящее время данный модуль объединяет высококвалифицированных, профессиональных консультантов из 94 организаций и ведомств – органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах. Большинство из них начали работу на сайте pm.gov.uz 15 февраля.

Служба «Онлайн-консультант» позволяет, направив вопрос через Виртуальную приемную, получить в режиме “онлайн” оперативную консультацию от квалифицированных специалистов различных отраслей и сфер деятельности.

Консультанты в пределах своих полномочий работают в режиме “онлайн” с понедельника до пятницы, с 9 до 18 часов без перерыва. При этом, они предоставляют консультации дистанционно, находясь на основном рабочем месте.

Плата за консультацию не взимается.

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