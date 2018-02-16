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  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Милиция Таджикистана раскрыла убийство 18-летней давности

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники милиции Таджикистана раскрыли в Б.Гафуровском районе Согдийской области убийство 18-летней давности,говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел республики.

Как сообщается, по подозрению в убийстве задержан 55-летний, ранее судимый житель Б.Гафурова. Отмечается, что в 2000 году подозреваемый, вступил в конфликт с 41-летним жителем города Худжанда, находясь в доме своего брата.

В ходе конфликта подозреваемый нанес мужчине несколько ударов кирпичом по голове, в результате чего тот скончался на месте.

Затем подозреваемый вырыл яму во дворе и закопал убитого. Тело было обнаружено сотрудниками милиции, после чего была проведена судебно-медицинская экспертиза.

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