Милиция Таджикистана раскрыла убийство 18-летней давности

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники милиции Таджикистана раскрыли в Б.Гафуровском районе Согдийской области убийство 18-летней давности,говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел республики.

Как сообщается, по подозрению в убийстве задержан 55-летний, ранее судимый житель Б.Гафурова. Отмечается, что в 2000 году подозреваемый, вступил в конфликт с 41-летним жителем города Худжанда, находясь в доме своего брата.

В ходе конфликта подозреваемый нанес мужчине несколько ударов кирпичом по голове, в результате чего тот скончался на месте.

Затем подозреваемый вырыл яму во дворе и закопал убитого. Тело было обнаружено сотрудниками милиции, после чего была проведена судебно-медицинская экспертиза.