Рабочие группы Таджикистана и Узбекистана обсудили вопросы по границе

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Узбекистан в очередной раз обсудили вопросы делимитации и демаркации таджикско-узбекской государственной границы, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Как сообщается, с 7 по 16 февраля в городе Джизак Узбекистана состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации таджикско-узбекской государственной границы.

В ходе переговоров, состоявшихся в преддверии таджикско-узбекской встречи на высшем уровне, стороны продолжили определение прохождения линии государственной границы на ее оставшихся участках, по итогам переговоров подписан протокол.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет 1332,9 километра.