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  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана и представитель немецкой компании «Rohde & Schwarz» обсудили перспективы сотрудничества

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял старшего вице-президента департамента «Оборудование безопасной связи, сбыт и проекты» немецкой компании «Rohde & Schwarz» Хартмута Йешке, сообщает 15 февраля пресс-служба главы государства.

Хартмут Йешке отметил неизменную заинтересованность европейских и в целом международных бизнес-кругов в наращивании деловых контактов со страной, последовательно реализующей стратегию прогрессивных преобразований.

Подчеркнув, что, со своей стороны, Туркменистан также нацелен на широкое эффективное взаимодействие с зарубежными партнёрами, Гурбангулы Бердымухамедов констатировал продуктивность установившихся связей с крупнейшими немецкими компаниями, специализирующимися в различных отраслях и демонстрирующими ответственное отношение к принятым на себя обязательствам.

В ходе состоявшегося обмена мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества было подтверждено стремление «Rohde & Schwarz» к укреплению позиций на динамично развивающемся туркменском рынке.

В этой связи президент был ознакомлен с основными направлениями деятельности компании, являющейся одним из мировых лидеров в таких областях, как информационные технологии и беспроводная связь, производство электронного контрольно-измерительного, а также теле- и радиовещательного оборудования, обеспечивающего высококачественное цифровое вещание, в том числе в форматах высокой чёткости, и т.д.

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