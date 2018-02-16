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  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане в выходные сохранится морозная погода

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в выходные сохранится морозная погода.

Как сообщает республиканское госпредприятие «Казгидромет», антициклон, сместившийся на территорию республики с европейской части России, 17-19 февраля продолжит морозную и преимущественно без осадков погоду в большинстве областей республики. Но на юго-востоке в горных и предгорных районах сохранится влияние холодного атмосферного фронта, поэтому и снег здесь также сохранится.

По данным синоптиков, температура воздуха в предстоящие трое суток на большей части территории Казахстана ожидается ниже климатической нормы на 2-4 градусов.

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