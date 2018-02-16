Bloomberg назвал десятку самых «несчастных» экономик мира

CA-NEWS (CA) - Bloomberg представил новую версию рейтинга самых «несчастных» экономик мира — его возглавила Венесуэла.

Агентство оценило состояние экономик 66 стран, присвоив каждому государству «индекс несчастья». У Венесуэлы этот показатель равен 1872 пунктам. При этом агентство прогнозирует, что в 2018 году ситуация в Венесуэле ухудшится как минимум в три раза.

Второе место в рейтинге в 2018 году заняла Южная Африка (1833,1 пункта), далее идут: Аргентина (1827,1 пункта), Египет (1826,4 пункта), Греция и Турция (по 1820,6 пункта), Украина (1817,8 пункта), Испания (1817,3 пункта), Бразилия (1815,8 пункта) и Саудовская Аравия (1815,4 пункта).

Согласно рейтингу Bloomberg, наименее «несчастная экономика» — у Таиланда.

«Индекс несчастья опирается на вековую концепцию, согласно которой, низкая инфляция и безработица обычно являются показателями того, насколько хорошо живут граждане» — объясняет агентство. По его мнению, однако, низкие цены могут свидетельствовать о плохом спросе, а слишком низкая безработица «сковывает работников», которые хотят трудоустроиться в компанию получше.

Представлены ли в рейтинге страны Центральной Азии не известно, так как пока опубликованы лишь первая и последняя десятка из всего списка.