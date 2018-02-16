В Узбекистане основателю «финансовой пирамиды» Ахмадбаю вынесут приговор

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентском областном суде по уголовным делам 16 февраля предпринимателю Ахмаду Турсунбаеву, известному в народе как «Ахмадбай», будет предоставлено последнее слово. Приговор по делу основателя крупнейшей в Узбекистане финансовой пирамиды будет оглашен 19 февраля.

Сообщается, что 16 февраля Турсунбаева выступит с последним словом в суде. Приговор по делу будет оглашен 19 февраля.

Ахмад Турсунбаев стал известен в Узбекистане после того, как принадлежащая ему фирма по продаже автомобилей «Чиноз Авто Хамкор» начала давать деньги под проценты и принимать у людей вклады, обещая выплачивать дивиденды в размере 100-200 процентов годовых. По сведениям, число вкладчиков «Ахмадбая» составляет несколько десятков тысяч человек. При получении денег, автомобилей и других ценностей он не давал своим вкладчикам никаких гарантийных писем.

Он был задержан сотрудниками спецслужб летом 2016 года и с тех пор содержался в изоляторе Службы национальной безопасности в Ташкенте. Несмотря на то, что суд по делу «Ахмадбая» начался летом 2017 года, официальной информации о ходе судебного процесса не было.

31 января этого года телеканал «Узбекистан 24» сообщил о том, что 105 автомобилей, отданные основателю финпирамиды Ахмаду Турсунбаеву под двойные проценты, возвращены истинным владельцам.