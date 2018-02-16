В Алматы изменились правила постановки на очередь в детсады

CA-NEWS (KZ) - В Алматы изменились правила постановки на очередь в детские сады.

Как сообщает пресс-служба акимата города, с февраля 2018 года введен новый государственный стандарт «Постановка на очередь детей дошкольного возраста для направления в детские дошкольные организации». Также были разработаны методические рекомендации по автоматизации процесса формирования и функционирования очереди и выдачи направлений в детские сады, в связи с чем каждому родителю необходимо получить электронную цифровую подпись.

Ранее услуга оказывалась по следующим правилам: очередь была в определенный детский сад, все категории льгот получали направление вне очереди, при изменении данных в заявлении (изменении категории) заявитель снимался с очереди и вставал заново в очередь с указанием льготы, при получении направления по государственному образовательному заказу заявитель не снимался с очереди, у заявителя не было возможности самостоятельно изменить данные в заявлении (категория, контактные данные) и снять ребенка с очереди, также отсутствовала функция подтверждения заинтересованности в получении направления в дошкольную организацию.

В настоящее время система (open-almaty.kz) предоставляет заявителям возможность подать заявление на постановку в очередь, изменять уже поданное заявление (редактировать контактные данные), отзывать заявление из очереди, получать направление на зачисление в государственную или частную дошкольную организацию, указывать заинтересованность в получении направления.

«Очередь на получение направления в детский сад формируется в единую городскую очередь в разрезе по году рождения ребенка, указанному в заявлении родителей, при этом очередь в определенный детский сад отсутствует. Заявления родителей, чьи дети рождены в ноябре и декабре помещаются в очередь с годом рождения, следующим за тем, в котором родился ребенок. Заявления в очередях располагаются в порядке приоритета по дате постановки на очередь», - отметили в Управлении образования Алматы.

В системе льготные категории делятся на два типа:

1. Внеочередники (дети военнослужащих). Заявители с данной льготной категорией получают направления вне очереди при наличии вакантных мест в дошкольных организациях;

2. Первоочередники (дети, законные представители которых являются инвалидами, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, дети из многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями). Данные категории льгот получают направления в соотношение «один к трем». (Один заявитель льготной категории и три заявителя на общих основаниях)

Для получения направления:

1. Когда подходит очередь, на указанные электронную почту и номер телефона придет уведомление о подошедшей очереди. В случае, если родитель не выберет детский сад и не получит направление согласно регламентному времени (с 9:00 до 20:00), данное место будет доступно всем очередникам, согласно году группы (при этом данный заявитель, не выбравший детский сад остается в очереди);

2. При получении направления в дошкольную организацию ребенок автоматически снимается с очереди, (при этом заявитель имеет возможность подать заявление на постановку в очередь, если он уже зачислен и посещает дошкольную организацию);

3. Если родитель в течение 5 рабочих дней после получения направления не прибудет в детский сад, направление будет автоматически аннулировано и ребенок будет направлен в стоп-лист на 10 рабочих дней. На время нахождения заявления в стоп-листе возможность получения направления будет заблокирована.

Если заявитель просрочит срок действия выданного направления 2 раза, то ребенок будет автоматически снят с очереди.

Получение направления в частный детский сад по государственному заказу доступно в случае, если возраст ребенка составляет 3 года и старше, если ребенок стоит в очереди и имеются свободные места в детском саду.

При получении направления в частный детский сад по государственному заказу номер очереди не имеет значения. Однако родителям необходимо иметь в виду, что при получении направления в частный детский сад по государственному образовательному заказу, ребенок автоматически будет снят с очереди.