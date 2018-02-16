Бывший вице-премьер Узбекистана станет новым послом Ташкента в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Бывший вице-премьер Узбекистана Эргаш Шоисматов станет новым Чрезвычайным и Полномочным послом Ташкента в Душанбе, сообщает Азия Плюс.

Как сообщается,вопрос назначения нового посла Ташкента в Душанбе между официальными властями Таджикистана и Узбекистана уже согласован.

Новый посол Узбекистана приступит к выполнению своей миссии в Душанбе до намеченного на первую декаду марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

Он сменит на посту главы дипломатической миссии Узбекистана в Таджикистане Шокосыма Шоисламова, который занимал пост посла в течение последних 14 лет.

Эргаш Шоисматов родился в 1951 году. Окончил Ташкентский политехнический институт.

Министр энергетики и электрификации Республики Узбекистан с 1996 года до февраля 2001 года.

В 2001-2006 годах - председатель правления Государственно-акционерной компании "Узбекэнерго", член Электроэнергетического совета СНГ.

С апреля 2006 по 13 июля 2010 - заместитель премьер-министра, курирующий машиностроение, черную и цветную металлургию, нефтегазовый сектор, геологию, электроэнергетику, производство химической продукции, а также стандартизацию и метрологию государственных и мобилизационных резервов. С февраля 2014 года был председателем Республиканского совета профсоюза работников энергетики.

С декабря 2016 года занимал должность председателя правления «Uztransgaz».

Награжден орденом "Мехнат шухрати" (Трудовая слава).