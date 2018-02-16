Узбекистан вошел в тройку лидеров по числу пользователей Telegram

CA-NEWS (UZ) - По состоянию на январь 2017 года Узбекистан вошел в тройку по числу пользователей Telegram, на первой и второй позиции расположились Иран и Малайзия, сообщает портал о стартапах vc.ru.



За такой популярностью «детища» Павла Дурова стоит не только удобство и разные «плюшки» в виде стикеров, блогов, групп и тд. В Узбекистане вокруг мессенджера сложилась успешная бизнес- архитектура из каналов и ботов, сообщает издание.

Telegram настолько закрепил свои лидерские позиции, что даже ряд государственных структур представляют здесь свои услуги.

У Министерства труда и социальной защиты населения есть @mehnatbot; Министерство внутренних дел Узбекистана и Главное управление внутренних дел Ташкента запустили @PassportInfoUz_Bot, с помощью которого можно получить бланки, используемые в подразделениях миграции и оформления гражданства.

У президента страны есть свой официальный канал, где оперативно публикуют новости о политической жизни главы республики.

Не отстает и частный сектор, среди популярных: бот для заказа такси «GO TAXI», который не уступает традиционным сервисам; удобный интернет-банкинг от @CLICKUZ; доставка еды через MyTaxi Express и много других.

А @Workis_bot стал первым сервисом по поиску персонала и работы.

Если прибавить к этому онлайн-магазины, то количество денег, которые сегодня аккумулируются через Telegram существенно.

Здесь идет речь не о распространенной рекламной модели монетизации раскрученных каналов. Компании вполне себе строят бизнес вокруг предоставления полноценного сервиса посредством ботов.

Для Узбекистана Telegram уже становится аналогом Wechat, аудитория растет, а бизнес учится использовать все преимущества мессенджера.

В бизнес-практике Узбекистана уже давно стало нормой отправлять документы через Telegram: договоры, прайсы, коммерческие предложения, анкеты.

Пользователи готовы к революции мессенджеров во что-то большее, чем просто общение. Telegram может стать такой площадкой в рунете, в Узбекистане уже готовы к переменам, отмечает издание.