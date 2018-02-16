Устроивший стрельбу в школе во Флориде признался в убийстве 17 человек

CA-NEWS (CA) - 19-летний Николас Круз, задержанный полицией после стрельбы в школе во Флориде, во время которой погибли 17 человек, признал свою вину в нападении, сообщает CNN со ссылкой на заявление полиции.

Адвокат Круза во время слушаний в суде заявил, что преступление 19-летний молодой человек совершил из-за наличия психического расстройства.

Защита стрелка указала на его тяжелое психологическое состояние в момент совершения преступления. Адвокат Круза назвал его «глубоко расстроенным и эмоционально сломанным» молодым человеком, который всю свою жизнь боролся с психическими расстройствами. Общественный защитник также поддержал эту позицию. «Он очень много пережил за очень короткий промежуток времени, это не умаляет потери пострадавших семей, но мы должны рассматривать это в правильном свете», - цитирует его слова телеканал.

Нападение на школу в городе Паркленд Круз совершил накануне. 19-летний мужчина — бывший ученик этой школы — включил в здании пожарную сигнализацию, а когда дети выбежали из кабинетов, начал стрельбу. Он был вооружен винтовкой AR-15. При себе у него были патроны, дымовые шашки и противогаз. Погибли 17 человек, среди которых — дети, преподаватели, школьный тренер по футболу. Ещё 15 человек получили ранения.

Круз был задержан после стрельбы, обвинения были ему были предъявлены 15 февраля. Как сообщало Associated Press, после преступления подросток бросил автоматическую винтовку, из которой он расстреливал учеников и попытался смешаться с толпой. Однако полиция опознала и задержала его до того, как ему удалось скрыться.

Николас Круз был бывшим учеником школы, в которой он совершил расстрел. Из учебного заведения он был отчислен из-за проблем с дисциплиной. Как отмечает CNN, в социальных сетях Круз выкладывал фотографии с оружием и делал расистские заявления. Кроме того он, предположительно, имел связи с организованными радикальными группами расистов.