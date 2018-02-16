Глава МИД Казахстана встретился с послами государств Евросоюза

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с главами дипломатических представительств государств-членов Европейского Союза, аккредитованных в РК.

Как сообщает пресс-служба МИД, глава ведомства в своем выступлении остановился на итогах международной специализированной выставки EXPO-2017, в котором страны ЕС приняли участие. Он отметил, что главной задачей на предстоящий период является сохранение и закрепление наследия «ЭКСПО». В данном контексте министр рассказал европейским дипломатам о предстоящей деятельности Международного финансового центра «Астана», Международного центра «Энергия будущего» и Международного парка IT-стартапов.

Учитывая наличие значительного потенциала для взаимодействия с зарубежными официальными и деловыми кругами, К.Абдрахманов призвал европейских партнеров к сотрудничеству на этих площадках.

Также участники встречи обсудили итоги председательства Казахстана в Совете безопасности ООН, главными мероприятиями которого стали тематический брифинг высокого уровня под председательством президента Нурсултана Назарбаева, посвященный выработке мер доверия в сфере нераспространения оружия массового уничтожения, а также министерские дебаты по тематике Афганистана и Центральной Азии. Дипломаты были едины во мнении, что принятие важных документов в виде заявлений председателя СБ ООН по их результатам способствовало выполнению Казахстаном миссии председательства в этой структуре.

В числе иных внешнеполитических достижений страны за прошедший период были отмечены продолжающиеся переговоры по урегулированию сирийского кризиса в рамках «Астанинского процесса» и открытие Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в августе 2017 года.

По данным МИД, европейские дипломаты признали, что прошедшие в Казахстане и за рубежом мероприятия были организованы на высоком уровне, а их итоги и достигнутые договоренности ставят перед страной еще более амбициозные задачи.

В качестве приоритетных направлений внешнеполитической деятельности на 2018 год министр обозначил завершение членства страны в Совбезе ООН, организацию в Казахстане встреч на высшем уровне в различных многосторонних форматах, включая саммит глав прикаспийских государств, обеспечение участия зарубежных партнеров в праздновании 20-летия Астаны, а также проведение 6 Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Отдельный блок встречи был посвящен динамичному развитию взаимодействия с ЕС. Было отмечено, что Евросоюз был и остается крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана (ЕС сохраняет лидерство среди торговых партнеров Казахстана с долей в 49,8% в общем объеме; в 2017 году товарооборот между Казахстаном и ЕС вырос на $6 млрд, превысив $30 млрд). Была подчеркнута заинтересованность Казахстана в диверсификации торговли с ЕС и необходимость поиска возможных путей расширения несырьевого экспорта из Казахстана в страны Европы.

Одним из значимых результатов плодотворного взаимодействия стало заключение в 2015 году cоглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС, начало его частичного применения с мая 2016 года, а также хорошие темпы его ратификации государствами-членами ЕС (ратифицировано 21 из 28 государств-членов ЕС) и одобрение европейским парламентом. Ратификация соглашения всеми странами ЕС необходима для полного вступления СРПС, охватывающего 29 сфер сотрудничества, в силу.

Другой приоритетной задачей в развитии сотрудничества с Евросоюзом было обозначено облегчение визового режима.

В ходе состоявшейся дискуссии европейские дипломаты получили ответы на вопросы, касающиеся реализации в Казахстане институциональной реформы по обеспечению верховенства права, совершенствования законодательства в различных сферах общественной жизни. Глава МИД обратил внимание послов на демонстрируемую казахстанскими властями открытость к сотрудничеству с международными экспертами и неправительственными организациями, специализирующими на правовых вопросах.

Участники встречи приветствовали начавшийся процесс обновления Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, который планируется завершить в 2019 году. К.Абдрахманов подчеркнул готовность Казахстана активно подключиться к работе по обновлению стратегии в целях обеспечения ее наибольшей эффективности, исходя из интересов всех стран региона. Среди приоритетных областей казахстанская сторона отметила развитие малого и среднего бизнеса, транспортно-логистической инфраструктуры, повышение энергоэффективности, охрану окружающей среды, образование и другие.