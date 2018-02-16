В Казахстане назначены прокуроры в Главной транспортной прокуратуре и прокуратурах четырех областей

CA-NEWS (KZ) - Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров назначил прокуроров в Главной транспортной прокуратуре, прокуратурах Алматинской, Павлодарской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, первым заместителем главного транспортного прокурора назначена советник юстиции Жазира Нурлыбекова, 1979 года рождения. В органах прокуратуры стаж составляет свыше 15 лет, из них 8 лет в центральном аппарате Генпрокуратуры. Трудовую деятельность начинала в органах прокуратуры Алматинской области. Выпускница Бостонского университета, штат Массачусетс (США) по международной программе «Болашак». За высокие показатели в служебной деятельности неоднократно поощрялась ведомственными наградами.

Заместителем прокурора Алматинской области назначен старший советник юстиции Марат Тойжан, 1977 года рождения. В органах прокуратуры стаж составляет 20 лет, имеет опыт работы в центральном аппарате. Работал на различных, в том числе руководящих должностях прокуратуры Мангистауской области. Кандидат юридических наук. С 2006 по 2012 годы являлся прокурором Бейнеуского района и города Жанаозен, с июня 2016 года – прокурор города Актау Мангистауской области. За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Заместителем прокурора Южно-Казахстанской области назначен старший советник юстиции Ержан Булегенов, 1978 года рождения. В органах прокуратуры стаж составляет 18 лет, из них 3 года в центральном аппарате. Трудовую деятельность начал в прокуратуре города Астаны. С 2009 по 2015 годы занимал должности прокурора района «Есиль» столицы и города Кокшетау Акмолинской области. С 2015 года являлся прокурором города Павлодар. За достижения в надзорной деятельности награжден медалями «Жауынгерлік ерлігі үшін» и «Астананың 10 жылдығы».

Прокурором города Актау Мангистауской области назначен советник юстиции Берик Кулмагамбет, 1981 года рождения. В органах прокуратуры стаж составляет 15 лет. Проходил службу на различных, в том числе руководящих должностях в прокуратурах Алматинской области и Астаны. Имеет опыт работы в Генпрокуратуре. С апреля 2015 года занимал должность Атырауского транспортного прокурора Главной транспортной прокуратуры.

Прокурором города Павлодар назначен советник юстиции Айдос Чорманов, 1978 года рождения. В органах прокуратуры стаж составляет 17 лет, 11 лет проработал в центральном аппарате. По итогам последней аттестации выдвинут на вышестоящую должность. Занимал различные, в том числе руководящие должности в прокуратуре Алматы и Генеральной прокуратуре.