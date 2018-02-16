Спикер парламента Монголии поздравил граждан с праздником «Цагаан сар»

CA-NEWS (MNG) - Спикер парламента Миеэгомбын Энхболд поздравил всех граждан с праздником - Цагаан сар, сообщает Монцамэ.

В своем обращении спикер пожелал всем гражданам Монголии и монголам всего земного шара, счастья, благополучия и успехов в новом году и отметил, что уходящий год-год Огненного Петуха получился для всех богатым на события и плодотворным на успехи. Он рассказал коротко об экономическом, социальном и политическим достижениях прошедшего года, что привело к восстановлению экономики, и возрождению доверия мирового сообщества к нашей стране.

Спикер напомнил, что в Новом году Желтой Земляной Собаки, все должны быть ответственным, дисциплинированным, и сократить излишние расходы для создания устойчивого экономического роста и заложения фундамента безвозвратного развития.

«Эта задача будет решаться лишь совместными усилиями всего народа и соответствующих государственных ведомств», - подчеркнул спикер в своем обращении.

Цагаан сар — так в Монголии на называют Новый год по лунному календарю, который празднуется в течение трех дней и каждый год выпадает на разные даты. Этот праздник для жителей Монголии является самым важным, традиционно его отмечают в кругу семьи.