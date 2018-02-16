Как живут в Пхенчхане северокорейские болельщицы (видео)

CA-NEWS (CA) - На всех соревнованиях с участием Северной Кореи на Олимпиаде в Пхенчхане присутствует многочисленная группа поддержки: девушки в одинаковых костюмах, которые синхронно хлопают и качаются на трибунах. Северокорейские чирлидерши уже стали одним из самых запоминающихся событий Игр-2018, при этом их жизнь в Пхенчхане больше похожа на службу в армии. The New York Times (перевод «Медуза») рассказывает, как группу из 229 девушек тщательно охраняют от любого соприкосновения с буржуазной реальностью Южной Кореи.

Северокорейские болельщицы — все в одинаковой одежде — живут на курорте примерно в полутора часах езды от олимпийского Пхенчхана. На обеды и завтраки они ходят группами по 30 человек в соседний отель. Каждую группу сопровождают несколько мужчин. Автобусы с болельщицами везут на стадионы в сопровождении нескольких полицейских автомобилей.

Девушки не появляются на публике без сопровождения, даже на трибунах рядом с ними сидят люди, ограждающие их от общения с другими посетителями. У болельщиц есть заводила, которая показывает, когда кричать лозунги, когда хлопать, а когда петь патриотические песни. Например, во время матча с женской сборной Японии по хоккею двойник Ким Чен Ына (на самом деле это австралийский комик Говард) встал перед трибуной с девушками, составленной из хоккеисток Северной и Южной Кореи. Фанатки сначала не поняли, что происходит, и перестали хлопать — а затем по команде стали поддерживать хоккеисток как ни в чем не бывало.

Перед началом хоккейного матча и после него, пишет The New York Times, девушкам позволяли сходить в туалет, но только группами и в сопровождении мужчин.

На стадионе они вели себя так, будто не замечают ничего вокруг. Когда их команда забила, девушки бурно аплодировали, но за другими событиями в игре практически не следили и пели песни даже если на льду ничего не происходило. Во время паузы оператор выхватил парочку на трибуне и показал поцелуй, а северокорейские болельщицы этого не заметили. Когда другие болельщики пели или скандировали лозунги, они пели свои песни с совершенно иным темпом.

35-летняя перебежчица из Северной Кореи рассказала The New York Times, что в прошлом сама была такой чирлидершей. Девушек для групп поддержки отбирают из спортивных и художественных секций, они обязательно должны быть выше 160 сантиметров. В чирлидерши берут тех, кто доказал верностью режиму и показал, что хорошо усвоил патриотическое воспитание; девушкам должно быть чуть больше 20 лет.

Болельщицам не платят, а на подготовку к соревнованиям уходит несколько месяцев.