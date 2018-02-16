На границе Узбекистана и Кыргызстана нарушитель в ходе погони бросил сумку с почти $600 тыс.

CA-NEWS (KG) - Неизвестный бросил сумку с $573 тыс. на границе Узбекистана и Кыргызстана. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) страны.

Около пяти часов утра пограничники заметили человека с сумкой, пытавшегося скрытно перейти границу. На требование остановиться неизвестный бросил сумку и скрылся.

По данным службы, в сумке военные нашли обернутые скотчем доллары в пачках по 5, 15 и 30 тыс. В настоящее время ведутся поиски нарушителя.