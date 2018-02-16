На границе Узбекистана и Кыргызстана нарушитель в ходе погони бросил сумку с почти $600 тыс.
- Кыргызстан, происшествия
- 14:39, 16 февраля 2018
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- Обновлено: 14:42, 16 февраля 2018
CA-NEWS (KG) - Неизвестный бросил сумку с $573 тыс. на границе Узбекистана и Кыргызстана. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) страны.
Около пяти часов утра пограничники заметили человека с сумкой, пытавшегося скрытно перейти границу. На требование остановиться неизвестный бросил сумку и скрылся.
По данным службы, в сумке военные нашли обернутые скотчем доллары в пачках по 5, 15 и 30 тыс. В настоящее время ведутся поиски нарушителя.
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