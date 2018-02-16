РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
На границе Узбекистана и Кыргызстана нарушитель в ходе погони бросил сумку с почти $600 тыс.

CA-NEWS (KG) - Неизвестный бросил сумку с $573 тыс. на границе Узбекистана и Кыргызстана. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) страны.

Около пяти часов утра пограничники заметили человека с сумкой, пытавшегося скрытно перейти границу. На требование остановиться неизвестный бросил сумку и скрылся.

По данным службы, в сумке военные нашли обернутые скотчем доллары в пачках по 5, 15 и 30 тыс. В настоящее время ведутся поиски нарушителя.

print
Комментарии (4)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
forexman
15:11, 16 февраля 2018
интересно, сколько там реально было денег?
Нет аватара
aristrit
15:06, 16 февраля 2018
Это гражданин Узбекистана или?!
Нет аватара
edik_1991
14:54, 16 февраля 2018
Чтож я там не оказался?)))
Нет аватара
crazynurik
14:47, 16 февраля 2018
Повезло пограничникам
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×