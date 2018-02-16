В Таджикистане директор школы уволился, стыдясь того, что выпускники не поступили в вузы

CA-NEWS (TJ) - Директор одной из школ района Абдурахмон Джами Хатлонской области утверждает, что подал в отставку из-за того, что в прошлом году никто из выпускников не поступил в высшие учебные заведения страны.

«Мне стыдно за своих учеников, и я покинул свой пост», - сказал директор школы N 59 Эргаш Абдулхайитов. По его словам, среди 11 выпускников были и отличники, но все они решили «не грызть гранит» науки и уехали на заработки в Россию.

Но, по словам Туйчи Махмадёрова, заведующего отделом народного образования района Абдурахмон Джами, на днях 5 директоров школ, в том числе Эргаш Абдулхайитов, были уволены из-за низкой успеваемости учеников. А глава района Абдуджаббор Баходурзода на встрече с журналистами 13 февраля заявил, что «если никто из выпускников не поступает в высшее учебное заведение, то директор не имеет морального право руководить педагогическим коллективом».

В соседнем Кубадиянском районе 8 директоров школ получили последнее предупреждение после того, как их выпускники не поступили в вузы, сообщил заврайОНО Мирзо Эшов.

Нуриддин Саид, министр образования и науки Таджикистана, на днях заявил, что ведомство ужесточает контроль за директорами школ. «Если директор за 5 лет работы показал хорошие результаты, то мы его переведем на работу в отстающую школу. А если ученики не занимают призовые места на олимпиадах и не поступают в вузы, то директор школы должен быть уволен», - заявил министр на днях на пресс-конференции в Душанбе.