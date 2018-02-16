Туркменистан может присоединиться к Южному газовому коридору

CA-NEWS (TM) - Европейский союз продолжает искать пути подключения Туркменистана к проекту «Южный газовый коридор». Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович в четверг на пресс-конференции по итогам четвертой встречи министров в рамках заседания Консультативного совета «Южного газового коридора» в Баку.

«Мы поддерживаем регулярные контакты и проводим встречи с туркменской стороной по поводу реализации проекта Транскаспийского газопровода, с помощью которого будет возможно поставлять туркменский газ в Европу. Несколько лет назад ЕС получил мандат на проведение переговоров с Туркменистаном по этому вопросу. Туркменская сторона вновь выразила заинтересованность в присоединении к «Южному газовому коридору». Мы высоко оцениваем роль Азербайджана в изучении путей подключения Туркменистана к «Южному газовому коридору». Мы договорились продолжать переговоры по этому вопросу», - цитирует его слова Trend.az.

В 2011 году Европейский союз принял мандат на ведение переговоров о заключении юридически обязывающего договора между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном о строительстве Транскаспийской трубопроводной системы. ЕС впервые предложил договор в поддержку инфраструктурного проекта.

Соглашение о Транскаспийском трубопроводе заложит основу для строительства подводного трубопровода, соединяющего Туркменистан с Азербайджаном и, в свою очередь, свяжет этот трубопровод с инфраструктурой, которая будет доставлять газ из Центральной Азии в ЕС.