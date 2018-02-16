Министр К.Абдрахманов встретился с послом Узбекистана в связи с завершением его дипмиссии в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с послом Узбекистана в РК Икромом Назаровым в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщает пресс-служба МИД, они отметили, что в результате переговоров и встреч президентов Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиеева взаимодействие между двумя государствами вышло на качественно новый уровень.

Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в сфере торговли и инвестиций. За 11 месяцев прошлого года торговый оборот между двумя странами вырос почти на 30% и составил $1,8 млрд.

По их словам, положительный результат принесла совместная работа по реализации соглашений в области транспорта. На сегодняшний день скоростной поезд «Тулпар-Тальго» курсирует между Алматы и Ташкентом. Прямое автобусное сообщение между Шымкентом и Ташкентом создает условия в перемещении и стимулировании деловой активности граждан. Авиакомпании «Эйр Астана» и «Узбекские авиалинии» увеличили количество авиасообщений Астана–Ташкент–Астана, а также Алматы–Ташкент–Алматы.

К.Абдрахманов поблагодарил И.Назарова за работу в качестве представителя Узбекистана и пожелал дальнейших успехов.