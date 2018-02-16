Женщины все чаще предпочитают кесарево сечение естественным родам, - исследование ВОЗ

CA-NEWS (CA) - Женщины все чаще предпочитают кесарево сечение естественным родам. Причин тому очень много. Наверное, главная из них – желание избежать непереносимую боль и ускорить процесс родов. При этом научный прогресс сделал кесарево еще и относительно безопасным способом произведения на свет потомства. Об этом говорится в новом исследовании ВОЗ, размещенном на сайте ООН.

Как сообщают во Всемирной организации здравоохранения, современные хирургические подходы, эффективные обезболивающие средства и антибиотики позволяют провести операцию с минимальным риском для матери и ребенка.

Однако у кесарева сечения, безусловно, есть и минусы.

Все больше женщин выбирают кесарево сечение как наиболее безболезненный, быстрый и безопасный способ родов. Особенной популярностью кесарево пользуется в развитых и развивающихся странах. Цифры впечатляющие. К примеру, в Бразилии 45% женщин выбирают кесарево. В европейских странах этот показатель за последние 20 лет вырос с 15% до 22%.

Как рассказывает представительница ВОЗ, доктор Марлин Теммерман во многих развивающихся и развитых странах наблюдается настоящая эпидемия кесаревых сечений. «Кесарево делают даже тогда, когда в этом нет медицинской необходимости. Вы можете задаться вопросом: ну и что? Если женщины выбирают кесарево сечение и оно безопасно, почему бы и нет? Да, в современных условиях оно действительно безопасно. Но не стоит забывать о том, что это все-таки операция, хирургическое вмешательство».

Кесарево сечение может вызывать серьезные осложнения – как у ребенка, так и у матери, объясняет Марлин Теммерман.

«Женщины, которым делают кесарево, подвержены более высокому риску кровотечения. Также не стоит забывать о шрамах, которые остались от предыдущих родов, прошедших с помощью хирургического вмешательства. Могут возникнуть серьезные осложнения. И даже в некоторых развитых странах, где часто делают кесарево, зарегистрирован более высокий уровень материнской смертности по сравнению с другими развитыми странами. Конечно, эта операция не является основной причиной смертности среди рожениц, но связь, безусловно, существует», - отмечает она.

Тем не менее, предпочтение в пользу кесарева делают, конечно, не только женщины, но и врачи. И их отчасти можно понять. Лучше провести в назначенное заранее время запланированную операцию, чем получить звонок от пациентки посреди ночи и потом иметь дело с той или иной непредвиденной ситуацией во время родов. «Гинекологу проще сделать кесарево сечение, потому что в этом случае он может строить планы и регулировать свое расписание. Врач принимает пациенток в определенное время. Он может проводить по две операции в день. Никаких неожиданных звонков, никакой работы по ночам, никаких экстренных ситуаций, никакого дополнительного стресса. Качество жизни врачей благодаря кесареву сечению значительно улучшается», - отмечается в исследовании ВОЗ.

При этом специалисты подчеркивают: во многих случаях кесарево сечение действительно спасает жизни. По данным ВОЗ, в странах, где число женщин, подвергшихся операции, достигает хотя бы 10% женщин, резко снижается материнская и детская смертность.

Но, к сожалению, во многих регионах у женщин до сих пор нет альтернативы натуральным родам. Говорит Марлин Теммерман: «В целом ряде стран у женщин до сих пор нет доступа к процедурам, которые могут обеспечить им безопасные роды. Они также не могут выбрать кесарево, поскольку оно не практикуется. В этих странах женщины умирают во время родов».

Вывод, к которому пришли специалисты ВОЗ, прост. Врачи должны честно рассказывать будущим мамам обо всех плюсах и минусах кесарева сечения, не прибегать к нему слишком часто и делать его только в случае необходимости.