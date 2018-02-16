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  17 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы отметили 25-летие Офиса ООН в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Взаимодействие с ООН остается приоритетным направлением внешней политики Казахстана с первых дней независимости, сказал министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, выступая 16 февраля на совещании, посвященном 25-летию открытия первого представительства ООН в Казахстане.

По его словам, организации и программы ООН внесли и продолжают вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие Казахстана. «Наряду с этим, ООН оказывала техническое и финансовое содействие нашей стране в рамках таких важных проектов, как реабилитация бывшего Семипалатинского ядерного полигона, восстановление Арала», - напомнил глава МИД.

Он подчеркнул, что Казахстан и ООН ведут совместную работу в области продвижения гендерного равенства, защиты прав детей, здравоохранения, экологии, миграции, борьбы с наркотрафиком и в других сферах.

Также К.Абдрахманов уделил внимание председательству Казахстана в Совете безопасности ООН и отметил поддержку со стороны ООН идеи Казахстана о создания Хаба ООН в Алматы, призванного содействовать реализации в Центральной Азии целей устойчивого развития до 2030 года.

В МИД добавили, что обмен мнениями о деятельности ООН в страновом и региональном измерениях позволил участникам систематизировать многогранную работу Организации и наметить перспективы взаимодействия в рамках одобренного совещанием плана совместных действий Казахстан-ООН на 2018-2020 годы.

В юбилейном мероприятии также приняли участие Аким Алматы Бауржан Байбек, главы агентств ООН в Казахстане, представители дипкорпуса, ветераны дипломатической службы, представители академического и экспертного сообществ. Глава МИД и Аким Алматы открыли памятную доску в гостинице «Казахстан», где 25 лет назад начал свою работу Офис ООН в РК.

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