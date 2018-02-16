Казахстан по количеству интернет-пользователей в 2017 году занял 36 место среди 137 стран мира

CA-NEWS (KZ) - По данным Всемирного экономического форума, Казахстан по количеству пользователей Интернет в 2017 году занял 36 место среди 137 стран мира, поднявшись на 5 позиций. Об этом 16 февраля на заседании коллегии Министерства информации и коммуникаций сообщил глава ведомства Даурен Абаев.

По его словам, по состоянию на конец 2017 года сетью высокоскоростного Интернета стандарта 4G охвачены все населенные пункты республики численностью населения от 50 тысяч, а также все районные центры. Министр поручил Комитету телекоммуникаций совместно с территориальными инспекциями в первом квартале провести мониторинг качества связи в данных населенных пунктах.

Д.Абаев добавил, что количество интернет-пользователей в 2017 году составило 77% населения, что на 4% больше, чем в 2016 году.

Кроме того, как отметил глава МИК, в текущем году министерство приступает к реализации проекта «Строительство волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах Республики Казахстан». Он будет реализован до 2020 года и охватит 1249 сельских населенных пунктов.

Среди показателей эффективности, намеченных на 2018 год, Д.Абаев выделил показатели увеличения доли пользователей Интернетом до 78%, увеличение доли местного содержания в IT-услугах до 26%, создание не менее 200 стартап-компаний, поддерживаемых технопарками, инкубаторами, акселераторами, в том числе не менее 33 стартапов должны пройти акселерацию в технопарке Astana Hub.