РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Казахстан по количеству интернет-пользователей в 2017 году занял 36 место среди 137 стран мира

CA-NEWS (KZ) - По данным Всемирного экономического форума, Казахстан по количеству пользователей Интернет в 2017 году занял 36 место среди 137 стран мира, поднявшись на 5 позиций. Об этом 16 февраля на заседании коллегии Министерства информации и коммуникаций сообщил глава ведомства Даурен Абаев.

По его словам, по состоянию на конец 2017 года сетью высокоскоростного Интернета стандарта 4G охвачены все населенные пункты республики численностью населения от 50 тысяч, а также все районные центры. Министр поручил Комитету телекоммуникаций совместно с территориальными инспекциями в первом квартале провести мониторинг качества связи в данных населенных пунктах.

Д.Абаев добавил, что количество интернет-пользователей в 2017 году составило 77% населения, что на 4% больше, чем в 2016 году.

Кроме того, как отметил глава МИК, в текущем году министерство приступает к реализации проекта «Строительство волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах Республики Казахстан». Он будет реализован до 2020 года и охватит 1249 сельских населенных пунктов.

Среди показателей эффективности, намеченных на 2018 год, Д.Абаев выделил показатели увеличения доли пользователей Интернетом до 78%, увеличение доли местного содержания в IT-услугах до 26%, создание не менее 200 стартап-компаний, поддерживаемых технопарками, инкубаторами, акселераторами, в том числе не менее 33 стартапов должны пройти акселерацию в технопарке Astana Hub.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×