Внешний долг Таджикистана перевалил за пределы 40% ВВП

CA-NEWS (TJ) - Внешний долг Таджикистана на начало этого года достиг 2,9 миллиарда долларов. Это равняется 40,3% ВВП республики.

«Общий объем внешнего долга Таджикистана на 1 января 2018 года составил 2,9 миллиардов долларов, что равен 40,3% ВВП республики», - сообщил министр финансов РТ Файзиддин Каххорзода 16 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в течение нынешнего года планируется привлечь 200 миллионов долларов внешних заимствований.

«Кредиты мы, в основном, привлекаем у тех финансовых институтов, которые являются постоянными партнерами страны. Финансовые возможности страны позволяют выполнять свои обязательства по привлеченным кредитам своевременно и полном объеме», - сказал министр.

Он подчеркнул, что в прошлом году на обслуживание основного долга и процентов было направлено 147 миллионов долларов, сообщает АП.

По данным Минфина, основным кредитором Таджикистана остается Эксимбанк Китая, которому республика задолжала свыше 1,2 миллиарда долларов. Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют 500 миллионов долларов. Также сравнительно большие задолженности имеются перед Всемирным банком ($318 млн), Азиатским банком развития ($278 млн), Исламским банком развития ($112 млн).

Аналитики Всемирного банка осенью прошлого года заявили, что дебют еврооблигаций Таджикистана в сентябре 2017 года, значительно увеличил долговую нагрузку страны.

«Недавно обновленный Анализ устойчивости долга (АУД) предполагает, что уровень долговой устойчивости в Таджикистане возрос с умеренного до высокого уровня в базовом сценарии, поскольку несколько важных показателей превысили ориентировочные пороговые значения. Последнее отражает снижение способности страны зарабатывать иностранную валюту для обслуживания своего внешнего долга, который начал увеличиваться ускоренными темпами», - подчеркивалось в докладе ВБ «Повышенная уязвимость, несмотря на устойчивый экономический рост».

В докладе отмечалось, что официальные органы Таджикистана намерены пересмотреть Среднесрочную стратегию управления долгом и ослабить фискальное правило на пороговый потолок долга, увеличив его с нынешних 40 процентов ВВП до 60 процентов ВВП.

Согласно Стратегии управления государственным долгом РТ на 2015-2017 годы, лимит номинального внешнего долга страны, то есть его размер не должен превышать 40% от ВВП. Данная отметка имеет ключевое значение при анализе кредиторами платежеспособности страны.