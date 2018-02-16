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  17 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане проживают 78 долгожителей, 50 из них – женщины

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане, в настоящее время проживают 78 человек в возрасте 100 и выше лет, сообщила на встрече с журналистами в пятницу в Душанбе директор Агентства по статистике при президенте Рт Гулнора Хасанзода.

По ее данным 50 долгожителей составляют женщины и 28 – это мужчины.

Средняя продолжительность жизни в Таджикистане, по статистическим данным составляет свыше 70 лет. У женщин средняя продолжительность жизни составляет 75,7 лет, у мужчин – 71 год, сообщает Авеста.

Общая численность населения Таджикистана в 2017 году составила 8,7 млн., в том числе 4 млн. 313,3 млн. женщин и 4 млн. 429,5 млн. мужчин.

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