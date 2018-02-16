«Ъ» узнал о намерении Минобороны России запретить смартфоны в армии

CA-NEWS (CA) - Минобороны РФ рассматривает вариант с ограничением эксплуатации современных средств сотовой связи в центральном аппарате, органах управления и войсках (вплоть до подразделений), пишет газета «Комменсантъ».

Вместо смартфонов всем военнослужащим — в том числе руководящих звеньев — предложено использовать самые простые модели кнопочных телефонов, которые не имеют функции фото- и видеосъемки и не отслеживают геолокацию, но зато умеют отправлять СМС и оборудованы встроенным фонариком. По данным «Ъ», руководство ведомства решило таким образом бороться с утечками информации, в том числе в СМИ. Новые меры могут начать действовать уже с 1 марта.

О нововведениях в использовании персональных средств сотовой связи в вооруженных силах «Ъ» рассказали два источника, близких к Генштабу ВС РФ, а также подтвердил собеседник в руководстве ведомства. По словам одного из них, вопрос на протяжении последних месяцев прорабатывался совместно со спецслужбами, отвечающими за охрану государственной тайны. А недавно начальник восьмого управления Генштаба ВС РФ (отвечает за обеспечение информационной безопасности, занимается шифрованием) генерал-лейтенант Юрий Кузнецов составил перечень мобильных устройств, «разрешенных к применению» в центральных и военных органах управления, подразделениях Минобороны РФ, соединениях, воинских частях и организациях ВС РФ.

Список насчитывает всего 11 моделей телефонов четырех разных производителей (Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung). Это самые простые кнопочные устройства стоимостью от 688 (за трубку Alcatel One Touch 1020D) до 2 313 руб. (за «раскладушку» Samsung GT-E1272). Они удовлетворяют нескольким главным требованиям: используют стандарты GSM 900/1800 (ряд моделей — 900/1800/1900), оборудованы поликарбонатной крышкой, имеют функцию отправки СМС, встроенный будильник, калькулятор, календарь, разъем для наушников, а некоторые — еще и фонарик или даже отсек для второй сим-карты. В рекомендованных Генштабом ВС РФ моделях телефонов отсутствует навигация по GPS/GLONASS, а также нет встроенной фото- или видеокамеры.

Военные источники «Ъ» объясняют нововведение, которое должно начать действовать уже с 1 марта, «соображениями секретности». В последние годы ведомство испытывало много проблем из-за утечки информации: например, во время операции по присоединению Крыма к России в 2014 году ее участники делали памятные фотографии на бывших объектах украинских вооруженных сил, которые потом просачивались в интернет и использовались на Западе для утверждений о «российской агрессии». Фотоматериалы, сделанные гражданами России на территории юго-востока Украины во время боев с регулярной армией, служили основанием для обвинений в адрес Минобороны РФ.

В последний раз ведомство озаботилось фактом публикации в социальных сетях фотографий, сделанных на авиабазе Хмеймим в Сирии после минометного обстрела боевиков: на снимках, разошедшихся в сети, были видны серьезные повреждения техники, которые были сняты на смартфон одним из военнослужащих.

Помимо этого, по данным «Ъ», военные рассчитывают, что отказ от смартфонов поможет избавиться от несанкционированного попадания документов (в том числе с грифом «Для служебного пользования») в СМИ.

С телефонами ситуация сложнее, говорит один из собеседников «Ъ»: многие сотрудники ведомства, в том числе относящиеся к руководству, привыкли использовать многофункциональные устройства, которые позволяют устанавливать мессенджеры и осуществлять звонки по интернету, и отказываться от своих аксессуаров «никто не собирается». Но и этот запрет обходится просто, считает офицер одного из подразделений Минобороны: «Докупается простая «звонилка», которую всегда носишь с собой и в случае необходимости можешь предъявить начальству. Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане».

«Ъ» направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций с просьбой прокомментировать планы ведомства.