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  17 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Таджикистан провели переговоры по делимитации и демаркации госграницы

CA-NEWS (UZ) - С 7 по 16 февраля 2018 года в Джизаке состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Республики Таджикистан и Республики Узбекистан по вопросам делимитации и демаркации таджикско-узбекской Государственной границы.

В ходе переговоров, состоявшихся в преддверии таджикско-узбекской встречи на высшем уровне, стороны продолжили определение прохождения линии Государственной границы на ее оставшихся участках.

По итогам переговоров подписан соответствующий протокол, сообщает МИД Таджикистана.

Соглашение по данному поводу будет подписано в ходе госвизита Президента Узбекистана в Душанбе.

На данный момент согласовано, подписано и ратифицировано соглашение о делимитации и демаркации общей границы, протяженностью около 1240 км. Спорными остаются примерно 93 км узбекско-таджикской границы.

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