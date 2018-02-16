Forbes объявил создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером

CA-NEWS (CA) - Журнал Forbes признал создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером. Его состояние оценили в $1,7 млрд.

«По самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров - долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд. И возможности роста еще не исчерпаны», - говорится в материале.

Ключевую роль в переоценке состояния Дурова сыграл рост аудитории Telegram и приготовления к выходу сервиса на ICO.

Forbes отмечает, что аудитория Telegram постоянно растет. Согласно прогнозу самого Дурова, в I квартале 2018 года число постоянных пользователей месенджера должно достигнуть 200 млн.

В январе этого года стало известно, что Telegram готовится к ICO. Однако, о планах размещения Дуров до сих пор умалчивает.