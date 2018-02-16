РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Forbes объявил создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером

CA-NEWS (CA) - Журнал Forbes признал создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером. Его состояние оценили в $1,7 млрд.

«По самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров - долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд. И возможности роста еще не исчерпаны», - говорится в материале.

Ключевую роль в переоценке состояния Дурова сыграл рост аудитории Telegram и приготовления к выходу сервиса на ICO.

Forbes отмечает, что аудитория Telegram постоянно растет. Согласно прогнозу самого Дурова, в I квартале 2018 года число постоянных пользователей месенджера должно достигнуть 200 млн.

В январе этого года стало известно, что Telegram готовится к ICO. Однако, о планах размещения Дуров до сих пор умалчивает.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×