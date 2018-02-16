Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Бухарскую область

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с реализуемой на местах созидательной работой, ходом социально-экономических реформ 16 февраля прибыл в Бухарскую область.

Во время двухдневной поездки намечается ознакомление президентом страны исполнением прежних поручений, реализуемой созидательной работой, определением очередных важных задач. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Во время поездки главы государства 10-11 марта 2017 года в область им были намечены масштабные планы по развитию всех сфер. В рамках исполнения этих поручений были созданы новые промышленные предприятия, субъекты предпринимательства.