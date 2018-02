Ученые подсчитали шансы спорткара Tesla на ракете Falcon Heavy вернуться на Землю

CA-NEWS (CA) - Чешские и канадские исследователи выяснили, что автомобиль Tesla, запущенный в космос 6 февраля ракетой-носителем Falcon Heavy, имеет шестипроцентный шанс вернуться обратно на Землю в предстоящие несколько миллионов лет. Как сообщает «Медуза», вероятность столкнуться с Венерой у Tesla чуть меньше — 2,5%.

Исследователи создали и проанализировали 240 компьютерных симуляций, чтобы понять, как будет автомобиль перемещаться в космосе следующие 3,5 миллиона лет. Как рассказал астрофизик Ханно Рейн из Университета Торонто, у ученых было два предположения: автомобиль останется рядом с планетами земной группы (Земля, Марс, Венера, Меркурий) или под влиянием гравитации Юпитера отправится во внешнюю область Солнечной системы.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O