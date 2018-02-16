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  17 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ученые подсчитали шансы спорткара Tesla на ракете Falcon Heavy вернуться на Землю

CA-NEWS (CA) - Чешские и канадские исследователи выяснили, что автомобиль Tesla, запущенный в космос 6 февраля ракетой-носителем Falcon Heavy, имеет шестипроцентный шанс вернуться обратно на Землю в предстоящие несколько миллионов лет. Как сообщает «Медуза», вероятность столкнуться с Венерой у Tesla чуть меньше — 2,5%.

Исследователи создали и проанализировали 240 компьютерных симуляций, чтобы понять, как будет автомобиль перемещаться в космосе следующие 3,5 миллиона лет. Как рассказал астрофизик Ханно Рейн из Университета Торонто, у ученых было два предположения: автомобиль останется рядом с планетами земной группы (Земля, Марс, Венера, Меркурий) или под влиянием гравитации Юпитера отправится во внешнюю область Солнечной системы.

По расчетам Рейна, Tesla будет пролетать около Земли примерно каждые 30 лет. Исследователи подчеркивают, что, если автомобиль врежется в Землю, то, скорее всего, полностью сгорит в атмосфере.

Компания Илона Маска SpaceX 6 февраля запустила ракету-носитель Falcon Heavy с электрокаром Tesla Roadster в качестве груза. В автомобиле находится манекен Стармен в скафандре SpaceX. В компании планировали, что Tesla будет летать вокруг Солнца.

По плану автомобиль должен был выйти на орбиту между Землей и Марсом, но в итоге он направился в зону пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Спустя несколько дней Tesla внесли в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы.

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