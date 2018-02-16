Статагентство: Почти 30% населения Таджикистана живут за чертой бедности

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане уровень бедности за последние 10 лет снизился на 24,3 процента. Однако на сегодняшний день этот уровень все еще составляет почти 30%, сообщила директор Агентства по статистике при президенте Таджикистана Гулнора Хасанзода.

По ее словам, в 2017 году уровень бедности по сравнению с 2016 годом сократился на 1,4% и составил 29,7% (в прошлом году уровень бедности равнялся 30,3%).

При этом она отметила, что 10 лет назад уровень бедности в Таджикистане был зафиксирован на уровне 53,5%.

Касаясь вопросов миграции, Гулнора Хасанзода сообщила, что в 2017 году из Таджикистана официально в миграцию выехали 487 тыс.757 человек. По сравнению с 2016 годом это меньше на 29 тыс. 551 человек.

По данным статагентства, среднемесячная номинальная заработная плата в ноябре 2017 года сложилась в размере 1174,65 сомони ($133) и выросла по сравнению с ноябрем 2016 года на 11,1%. Минимальная заработная плата составляет 400 сомони ($45), сообщает АП.

Самая низкая заработная плата в реальном секторе экономики сложилась в сфере материального производства - в декабре 2017 года у работников сельского хозяйства, охоты, лесоводства зарплата составила 523,37 сомони ($52) и у работников рыбоводства 690,54 сомони ($78).

Самая высокая заработная плата в этом секторе сложилась в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - 2426,03 сомони ($275), за ними следует строительство – 2214,59 сомони, замыкает тройку электроэнергетика и водоснабжение – 1684,21, сомони ($191).

В секторе услуг самая высокая зарплата у работников финансового посредничества – 2927 сомони ($332), на втором месте – транспорт, складское хозяйство и связь – 2187 сомони ($248), на третьем – операции с недвижимостью, аренда и коммерческая деятельность – 1533 сомони ($174).