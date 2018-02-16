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  17 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе пресечена контрабанда женской одежды и лекарств из Кыргызстана

CA-NEWS (TJ) - Таможенная служба Таджикистана пресекла в Душанбе контрабандный ввоз в страну товаров народного потребления и лекарственных средств из Кыргызстана, сообщает пресс-центр Таможенной службы РТ.

Как сообщается, задержанный груз состоял из женской одежды общим весом 2,6 тонны и двух коробок с лекарственными препаратами INDICATION №20, Montalin №10, Minoxidil №6-1, которые не соответствовали стандартам.

Установлено, что груз принадлежит 26-летнему жителю столицы, который приобрел его у гражданина Кыргызстана и ввез в республику без таможенного оформления.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и направлено в суд, уточнили в пресс-службе.

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