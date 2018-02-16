В 2017 году жертвами конфликта в Афганистане стали 10 тыс. мирных жителей

CA-NEWS (CA) - В Афганистане в 2017 году жертвами конфликта стали 10 тысяч мирных жителей. В их числе более трех тысяч детей. Афганцев убивают ежедневно и повсюду – в мечетях, автобусах и даже в их собственных домах. Дети и женщины подрываются на минах и становятся жертвами террористов-смертников. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном Миссией ООН в Афганистане и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Мирных жителей Афганистана убивают ежедневно: когда они едут в автобусе, молятся в мечети, просто проходят мимо здания, которое стало объектом нападения. Народ Афганистана из года в год продолжает жить в опасных условиях. Но при этом виновные в том, что люди гибнут и живут в постоянном страхе, остаются безнаказанными», - сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в связи с публикацией нового доклада.

В 2017 году в Афганистане были убиты 3438 афганцев из числа мирных граждан и 7015 получили ранения. Число пострадавших, по сравнению с 2016 годом, сократилось на девять процентов. Однако увеличилось число погибших от рук террористов-смертников, а также людей, подорвавшихся на минах.

В 2017 году участились авиаудары международных вооруженных сил и военно-воздушных сил Афганистана и число их жертв по сравнению с предыдущим годом выросло на семь процентов: 295 афганцев были убиты и 336 получили ранения.

Женщины и дети по-прежнему являются главными жертвами афганского конфликта. В прошлом году в этой стране 359 женщин были убиты и 865 получили ранения. Число жертв среди детей: 861 убитых и 2318 раненых.

«Приведенные в этом докладе леденящие душу статистические данные в полной мере дают представление о последствиях войны. Однако цифры не могут рассказать о страданиях мирных людей, особенно женщин и детей», - заявил глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото.