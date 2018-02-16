РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В 2017 году жертвами конфликта в Афганистане стали 10 тыс. мирных жителей

CA-NEWS (CA) - В Афганистане в 2017 году жертвами конфликта стали 10 тысяч мирных жителей. В их числе более трех тысяч детей. Афганцев убивают ежедневно и повсюду – в мечетях, автобусах и даже в их собственных домах. Дети и женщины подрываются на минах и становятся жертвами террористов-смертников. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном Миссией ООН в Афганистане и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Мирных жителей Афганистана убивают ежедневно: когда они едут в автобусе, молятся в мечети, просто проходят мимо здания, которое стало объектом нападения. Народ Афганистана из года в год продолжает жить в опасных условиях. Но при этом виновные в том, что люди гибнут и живут в постоянном страхе, остаются безнаказанными», - сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в связи с публикацией нового доклада.

В 2017 году в Афганистане были убиты 3438 афганцев из числа мирных граждан и 7015 получили ранения. Число пострадавших, по сравнению с 2016 годом, сократилось на девять процентов. Однако увеличилось число погибших от рук террористов-смертников, а также людей, подорвавшихся на минах.

В 2017 году участились авиаудары международных вооруженных сил и военно-воздушных сил Афганистана и число их жертв по сравнению с предыдущим годом выросло на семь процентов: 295 афганцев были убиты и 336 получили ранения.

Женщины и дети по-прежнему являются главными жертвами афганского конфликта. В прошлом году в этой стране 359 женщин были убиты и 865 получили ранения. Число жертв среди детей: 861 убитых и 2318 раненых.

«Приведенные в этом докладе леденящие душу статистические данные в полной мере дают представление о последствиях войны. Однако цифры не могут рассказать о страданиях мирных людей, особенно женщин и детей», - заявил глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×