29 человек, в том числе два гражданина Кыргызстана задержаны в ходе спецоперации в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Два гражданина Кыргызстана задержаны в ходе специальной операции правоохранительных органов в Казахстане.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК, 15-16 февраля при координации надзорного органа Комитет национальной безопасности и Национальное бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, провели крупномасштабную одновременную спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы.

В результате задержано 29 подозреваемых лиц, из них 16 – в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы, 13 – в Южно-Казахстанской области. Среди задержанных должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также 2 гражданина Кыргызстана.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.