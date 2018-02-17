В Туркменистане муку продают при предоставлении справки об отсутствии задолженности за газ и электричество

CA-NEWS (KZ) - В Туркменистане при покупке муки у граждан требуют справку об отсутствии задолженности за газ и электричество.

Как сообщает Радио Азатлык со ссылкой на источники в Дашогузе, у местных жителей, желающих купить муку, начали требовать справку об отсутствии задолженности за газ и электричество. Кроме того, в некоторых магазинах, регулируемых государством, у покупателей требуют документацию о наличии в доме счетчиков.

«В противном случае муку не продают», - утверждает собеседник.

В течение более двух месяцев в различных регионах Туркменистана наблюдается повышение цен и дефицит муки. Речь идет о продукции местных мукомольных предприятий из зерна, произведенного в самом Туркменистане или закупаемого за рубежом, в первую очередь в Казахстане и Иране. В торговых точках, регулируемых государством, данная продукция реализуется по более низкой цене.

Вместе с тем в Дашогузе участились случаи выражения недовольства населением, а власти активизировали меры по предотвращению протестов. Как сообщают источники в регионе, жители чаще собираются перед зданиями местных администраций, чтобы выразить протест. Власти, пытаясь успокоить население, проводят разъяснительные беседы с привлечением религиозных деятелей и старейшин. В свою очередь местная полиция осуществляет меры по предотвращению возникновения очередей, собирая номера телефонов собравшихся с обещанием позвонить при поступлении муки в продажу.