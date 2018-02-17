В Мексике произошло мощное землетрясение

CA-NEWS (KZ) - В мексиканском штате Оахака вечером 16 февраля произошло землетрясение.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. По данным властей, землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб, нарушено электроснабжение примерно 1 млн домов в нескольких штатах.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето созвал заседание национального комитета по чрезвычайным ситуациям. «В связи с землетрясением магнитудой более 7.0, согласно протоколу, созывается национальный комитет по ЧС в национальном центре стихийных бедствий», - написал он в Twitter.

Он поручил вооруженным силам направить свои подразделения в пострадавшие от стихии районы.

Позже подача электроэнергии была частична восстановлена.